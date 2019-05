Σημειώνεται ότι το the Architect Show αποτελεί την μεγαλύτερη γιορτή της Αρχιτεκτονικής, του Design και του κόσμου των Υλικών για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και διακόσμηση, όπου εκθέσεις, workshops και διαλέξεις έλαβαν χώρα. Εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών για την ανάδειξη των νέων τάσεων στην Αρχιτεκτονική και το Design.

Η Lafarge Beton , μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ , δημιούργησε το απροσδόκητο στην έκθεση the Architect Show παρουσιάζοντας τα Ειδικά Σκυροδέματα , τις προηγμένες λύσεις που διαμορφώνουν νέες τάσεις και ανοίγουν νέους δρόμους στην αρχιτεκτονική δημιουργία. Η εταιρία με τις διαφοροποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις της κέρδισε τις εντυπώσεις χιλιάδων επισκεπτών που παρευρέθηκαν σε μια διοργάνωση ορόσημο για την Αρχιτεκτονική και το Design το Σαββατοκύριακο 4-5 Μαΐου.

More in this category: