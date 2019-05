Ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας ανακηρύχθηκε ο Έλληνας υποψήφιος για τα βραβεία ELA 2019 αφότου πρώτα απέσπασε τη διάκριση «Manager of the Year 2019» στο πλαίσιο των Ελληνικών Βραβείων Logistics «Μέγας Αλέξανδρος» του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος (ΙLME). Έχει διαγράψει μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία με έμφαση στις εξαγωγές και στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ έχει λάβει πολλά βραβεία από τον Όμιλο LafargeHolcim ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στην επιχειρηματική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε συνεργασία με την ομάδα του, έχει αναπτύξει και υλοποιήσει καινοτόμα και προστιθέμενης αξίας έργα και λύσεις στον κλάδο των δομικών υλικών.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και η LafargeHolcim βρέθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης με τον VP Exports & Supply Chain Oil & Gas κ. Κωνσταντίνο Χολέβα να κερδίζει το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics (European Logistics Association) για τον «Professional of the Year 2019» ανάμεσα σε υποψηφίους από 30 χώρες.

