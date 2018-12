Αντιστοίχως, η έννοια της Φροντίδας επεκτείνεται προς την κοινωνία μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Beiersdorf Hellas, εστιάζοντας ταυτόχρονα και στον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην πρωτοβουλία “NIVEA Cares for Family ”, στο πλαίσιο της οποίας η Beiersdorf Hellas, μέσω της στρατηγικής της συνεργασίας με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», βοηθά άπορες οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη ανάγκης. Παράλληλα, μέσω του καινοτόμου διαγωνισμού Επιχειρησιακού Προσομοιωτή Young Business Talents προσφέρει στήριξη σε θέματα εκπαίδευσης κι επαγγελματικού προσανατολισμού σε νέους, προετοιμάζοντάς τους για ένα καλύτερο ξεκίνημα στην ενήλικη ζωή τους.

Στρατηγική επιλογή της Beiersdorf Hellas είναι η έννοια της «φροντίδας» να συνδέεται άρρηκτα με κάθε της δραστηριότητα, εντός και εκτός εταιρείας. Εντός της εταιρείας, η «φροντίδα» μεταφράζεται σε πράξεις και πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Το μοντέλο εργασίας που έχει υιοθετήσει η Beiersdorf Hellas εστιάζει στην προώθηση της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας των υπαλλήλων της, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει και την διατήρηση μίας υγιούς ισορροπίας ανάμεσα σε επαγγελματική και προσωπική ζωή. Αυτό το μοντέλο εργασίας είναι που συνέβαλλε στην ανάδειξη της Beiersdorf Hellas, τα τρία τελευταία έτη, ως έναν από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα Best Workplaces από το Great Place to Work® Hellas.

More in this category: