Η εορταστική περίοδος είναι εδώ! Το πρόγραμμά σου αρχίζει σιγά-σιγά να γεμίζει με πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλεις να είσαι ο καλύτερός σου εαυτός σε κάθε περίσταση. Το Noxzema είναι εδώ για σένα. Η μεγάλη του γκάμα περιλαμβάνει προϊόντα προσωπικής περιποίησης υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν κάθε ξεχωριστή σου ανάγκη. Συγκεκριμένα, καλύπτουν κάθε σου ανάγκη, σε κάθε περίσταση και κάθε εποχή.

Συνέχισε να διαβάζεις και ανακάλυψε το κατάλληλο προϊόν για σένα!

Noxzema Invisible Him & Her για το ρεβεγιόν:

Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία της χρονιάς για να είσαι ο πιο λαμπερός σου εαυτός. Είτε αυτό γίνει σε σπίτι είτε κάπου έξω, το σίγουρο είναι θα φοράς τα πιο όμορφα ρούχα σου, ρούχα που θα ταιριάζουν με τη βραδιά αλλά και την ανεβασμένη σου διάθεση. Ένα little black dress για τις γυναίκες ή ένα λευκό πουκάμισο για τους άνδρες είναι οι κλασικές, σίγουρες επιλογές. Και η σειρά Noxzema Invisible είναι η σίγουρη επιλογή για το αποσμητικό σου. Χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία “Clear Protect” που διαθέτει αποτρέπει την εμφάνιση λευκών σημαδιών στα μαύρα ρούχα, ενώ ελαχιστοποιεί παράλληλα τα κίτρινα σημάδια στα λευκά. Πιστό στην ποιότητα Noxzema, προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα και προστασία από τον ιδρώτα και την κακοσμία που διαρκεί 48 ώρες, ενώ είναι διαθέσιμο σε δύο κωδικούς, Invisible HER για την γυναίκα και Invisible HIM για τον άνδρα. Αποτέλεσμα; Σίγουρη προστασία για όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όσο χορό και αν περιλαμβάνει.

Το γεύμα με την οικογένειά σου: και όταν λέμε οικογένεια δεν εννοούμε μόνο τους γονείς και τα αδέρφια σου. Εννοούμε τη γιαγιά σου και τις θείες που βλέπεις μια φορά το χρόνο, σε αυτό το γεύμα. Αν σε δουν με γένια ξέρεις πολύ καλά τα σχόλια που θα ακολουθήσουν: «Μα γιατί δεν τα κόβεις για να φανεί το όμορφο πρόσωπό σου;». Το Noxzema έχει τη λύση: την κρέμα πολλαπλών δράσεων Noxzema Action Plus 7 σε 1 που αποτελεί την ιδανική πρόταση για κάθε άνδρα που αναζητά μια ολιστική φροντίδα για την επιδερμίδα του. Κατάλληλη για ξυρισμένες ή με γένια μέχρι τριών ημερών επιδερμίδες, καλύπτει όλες τις ανάγκες χάρη στη μοναδική της σύσταση. Μειώνει τους ερεθισμούς από το ξύρισμα, αναζωογονεί και ενυδατώνει ενώ συσφίγγει τους πόρους. Ας είναι φέτος η χρονιά που θα εμφανιστείς ξυρισμένος και θα τις ξαφνιάσεις.

Όλη μέρα, κάθε μέρα: Για την έντονη περίοδο των γιορτών αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο από όλα στο τέλος της ημέρας, είναι ένα απολαυστικό ζεστό μπάνιο! Γι΄ αυτό, θα πρέπει να επιλέξεις προϊόντα που σου προσφέρουν την πιο “pure” εμπειρία φροντίδας. Το Noxzema Sensi PURE 0% είναι εδώ για εσένα! Ένα υποαλλεργικό αφρόλουτρο ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Διατηρεί την επιδερμίδα απαλή και ελαστική, ενώ δεν την ξηραίνει όπως τα κοινά σαπούνια. Και φυσικά, όπως όλα τα αφρόλουτρα Noxzema, είναι δερματολογικά ελεγμένο και κατάλληλο για όλη την οικογένεια.

Αποστολή του Noxzema είναι να χαρίζει στην επιδερμίδα κάθε άνδρα και γυναίκας τη φροντίδα που της αξίζει! Ειδικά, στην συναρπαστική περίοδο των γιορτών που έρχεται, η απόλυτη προστασία που προφέρουν τα προϊόντα Noxzema θα σου χαρίσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να είσαι πάντα ο πιο λαμπερός εαυτός σου. Βρες αυτό που σου ταιριάζει στα ράφια των super-markets και καταστημάτων καλλυντικών! Χρόνια πολλά!