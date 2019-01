Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου ανήκουν πάνω από 80 ευρέως γνωστά σήµατα που αποτελούν ορόσηµα στην κατηγορία τους. Το NOXZEMA, το CARROTEN, το BIOTEN, το ORZENE, το STR8, το BU, το C-THRU, το PROSAR, το SANITAS, το AVA, το ΤΕΖΑ, το PYROX, το CAMEL, και το AFROSO είναι µερικά από τα ιδιοπαραγόµενα προϊόντα που διατηρούν υψηλή αναγνωσιµότητα και σηµαντικά µερίδια αγοράς. Εξάλλου, µέσω συµφωνιών αποκλειστικής διανοµής ο Όµιλος εµπορεύεται ισχυρά σήµατα όπως τα LA PRAIRIE, PRADA, NINA RICCI, CARTIER, CAROLINA HERRERA, TRUSSARDI, PACO RABANNE, JEAN PAUL GAULTIER, JOHNSON & JOHNSON, WELLA, KOLESTON, NEW WAVE, LANES, BIO-OIL, κλπ.

More in this category: