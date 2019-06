Με τη χρήση ελληνικών φυτών που βρίσκονται στην ύπαιθρο ένας παγκόσμιος κολοσσός, η L'Oréal, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της διάσημες μπράντες όπως Armani, Biolage, Biotherm, Garnier, La Roche-Posay, και Ralf Lauren Fragrances, καταφέρνει να μειώσει τη χρήση νερού και να εισφέρει στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει στην Έκθεση Προόδου 2018 του προγράμματος βιωσιμότητάς της, Sharing Beauty with All, ακολουθώντας τα βήματα του παγκόσμιου προγράμματος βιωσιμότητας του Ομίλου, Sharing Beauty with All, ξεπέρασε τους στόχους που είχε θέσει σε τρείς βασικούς τομείς.

Μείωσε κατά 97% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των κέντρων διανομής της σε σύγκριση με το 2005, μέσα από μία σειρά ενεργειών όπως η αλλαγή των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, η τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων και αυτόματων αισθητήρων ελέγχου του φωτισμού.

Παράλληλα, μείωσε κατά 59% την κατανάλωση νερού, σε σχέση με το 2005, με την φύτευση φυτών ελληνικής υπαίθρου με περιορισμένες ανάγκες άρδευσης.

Τέλος, διαδικασίες όπως η επαναχρησιμοποίηση των παλετών και των συσκευασιών πολλαπλών χρήσεων κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας των παραγγελιών, καθώς και η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού για εκτύπωση, οδήγησαν στην επίτευξη του στόχου για μείωση της παραγωγής αποβλήτων κατά 64% σε σχέση με το 2005 και πέτυχαν μηδενικά απόβλητα σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Επίσης, το 2018 η L’Oréal μείωσε κατά 77% σε απόλυτα μεγέθη τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των εγκαταστάσεων και των κέντρων διανομής της σε σύγκριση με το 2005, αυξάνοντας παράλληλα τον όγκο παραγωγής της κατά 38% την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους, 38 από τα κέντρα παραγωγής της L'Oréal πέτυχαν ουδετερότητα στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτά τα επιτεύγματα αναγνωρίστηκαν από το CDP. Το 2018 και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal είναι μία από τις δύο εταιρείες, ανάμεσα σε 3000 συνολικά, που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία Α+++ από το CDP σε τρεις βασικούς άξονες: κλιματική προστασία, βιώσιμη διαχείριση του νερού και προστασία των δασών από την αποψίλωση. Η L’Oréal είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει λάβει αυτή την τριπλή διάκριση από το CDP για τρία συνεχή έτη.

"Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική ανησυχία για τον κόσμο και οι συνέπειές της αποτελούν κάλεσμα για άμεση δράση. Ο Όμιλος L'Oréal έχει θέσει ως στόχο να επιτελέσει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή", αναφέρει η Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer του Ομίλου "Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν και θα πρέπει να κριθούμε βάσει της αξίας των ενεργειών και των αποτελεσμάτων μας", προσθέτει.

Οι Μάρκες αναλαμβάνουν δράση

Η L'Oréal, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση της εταιρίας, ενθαρρύνει τις μάρκες της να ενισχύσουν περαιτέρω την ευαισθητοποίηση και να κινητοποιήσουν τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους καταναλωτές, πάνω σε σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Ως μέλη του προγράμματος Sharing Beauty with All, οι μάρκες αναγνωρίζουν έναν συγκεκριμένο σκοπό και πραγματοποιούν για αυτόν εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Το 2018, πάνω από τις μισές μάρκες του Ομίλου (57%) ανέλαβαν δράση, συμπεριλαμβανομένων των Armani, Biolage, Biotherm, Garnier, La Roche-Posay, και Ralf Lauren Fragrances.

Το εργαλείο αξιολόγησης SPOT: το πρώτο στη βιομηχανία της ομορφιάς

Το Εργαλείο Βιώσιμης Βελτιστοποίησης των Προϊόντων (Sustainable Product Optimisation Tool - SPOT), που αξιοποιείται από όλες τις μάρκες του Ομίλου, είναι το πρώτο στη βιομηχανία της ομορφιάς. Από το 2014, οι ομάδες της L'Oréal, με την υποστήριξη διεθνών εμπειρογνωμόνων, εργάστηκαν για να αναπτύξουν τη μεθοδολογία αυτού του εργαλείου με σκοπό να μετρήσουν όλες τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ενός καλλυντικού προϊόντος και να επιφέρουν τρόπους βελτίωσής του.

Το SPOT, είναι επίσης βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της L'Oréal όσον αφορά στη βελτίωση του κοινωνικού ή περιβαλλοντικού προφίλ των νέων προϊόντων κατά 100% μέχρι το τέλος του 2020. Το 2018, το 100% όλων των νέων ή επανασχεδιασμένων προϊόντων, δηλαδή 2.195 προϊόντα, υπεβλήθησαν σε αξιολόγηση SPOT και το 79% των προϊόντων που λανσαρίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, βελτιώθηκαν.

Γιώργος Αλεξάκης