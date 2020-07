“Mαν μου, το να μπορείς να κλείνεις το καλοκαίρι μέσα σε ένα μπουκάλι.. είναι ΜΑΝγκιά! Καλοκαιράκι λοιπόν... κάνε ό,τι σου μυρίσει... με OldSpiceSantorini!”

Το Old Spice είναι ένα brand με αστείο χαρακτήρα που ξέρει να εξελίσσεται σχεδιάζοντας νέα talk of the town προϊόντα. Έτσι, για το φετινό καλοκαίρι, μας παρουσιάζει τη νέα, limited συλλογή Old Spice Santorini. Η νέα συλλογή του Old Spice είναι εμπνευσμένη από την άγρια ομορφιά και το τοπίο της Σαντορίνης, ενός νησιού που κάθε χρόνο αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών απ' όλο τον κόσμο.

Η limited συλλογή Old Spice Santorini περιλαμβάνει αφρόλουτρο, αποσμητικό και αποσμητικό spray, ώστε ο κάθε ΜΑΝ να μπορεί να ταξιδέψει νοερά στο πανέμορφο ελληνικό νησί, ακόμα κι αν ψήνεται μέσα στον καύσωνα της πόλης , πάντα όμως μυρίζοντας... ΜΑΝταστικά!

To Old Spice αποτελεί την επιτομή του ανδρικού αρώματος, με μία ιστορία που ξεκινάει από το 1938, ενώ ταυτόχρονα, η υπερβολική αισθητική του έχει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν, το οποίο αρέσκεται να κάνει πλάκα με τον ίδιο του τον εαυτό. Μέσα από μία ευρεία γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει αφρόλουτρα, αποσμητικά και after shave lotions, το Old Spice δίνει το δικό του, ξεχωριστό στίγμα στην ανδρική κουλτούρα, υπενθυμίζοντας καθημερινά το πρώτο διάσημο slogan του: IF YOUR GRANDFATHER HADN’T WORN IT, YOU WOULDN’T EXIST.