Το glo™ αποτελεί την αιχμή της καινοτομίας στα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, ανήκει στα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου και θερμαίνει τις ειδικά σχεδιασμένες ράβδους καπνού (NEO™ Sticks) στους 240 ο C, προσφέροντας πλούσια αυθεντική γεύση. Το αερόλυμα που σχηματίζεται από τη θέρμανση περιέχει 90-95% λιγότερες τοξικές ουσίες σε σύγκριση με τον καπνό του παραδοσιακού τσιγάρο. Στις καινοτομίες του glo™ περιλαμβάνονται η ευχρηστία αφού το glo™ αποτελείται από μια και μόνο συσκευή και η διαχείριση της γίνεται με ένα και μόνο κουμπί, η δυνατότητα πολλών επαναλαμβανόμενων χρήσεων χωρίς διάστημα αναμονής και οι ειδικά σχεδιασμένες θερμαινόμενες ράβδοι καπνού (NEO™ Sticks) που προσφέρουν μια αυθεντική καπνιστική εμπειρία.

More in this category: