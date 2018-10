Ως γνωστόν η ΣΕΚΑΠ συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία - "πακέτο" για την εξαγορά της ρωσικής καπνοβιομηχανίας DONSKOY TABAK από τον ιαπωνικό Όμιλο Japan Tobacco Inc., ο οποίος ανήκει κατά 33% στο ιαπωνικό κράτος.

