· To άτμισμα δεν μπορεί εξισωθεί με το κάπνισμα και τα νέα προϊόντα καπνού γιατί το άτμισμα μειώνει την βλάβη που προκαλεί ο καπνός κατά 95%, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας,

More in this category: