To υπουργείο υγείας δεν ακολούθησε την διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζουν οι χώρες μέλη της ΕΕ για τα άρθρα 96 και 97 του νομοσχεδίου που αφορούν τα καπνικά προϊόντα, τονίζει σε απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

