Η PMI θα διαθέσει το IQOS στην αγορά των Η.Π.Α. μέσω αποκλειστικής άδειας με την Altria Group, Inc., της οποίας η θυγατρική Philip Morris USA έχει την τεχνογνωσία της αγοράς και τις υποδομές για να διασφαλίσει την επιτυχημένη κυκλοφορία του. Η PM USA είναι έτοιμη να ξεκινήσει το πλάνο λανσαρίσματος του IQOS.

