Ο μετασχηματισμός του Ομίλου της British American Tobacco, με στόχο να ηγηθεί των αλλαγών στην παγκόσμια αγορά προϊόντων καπνού, έφερε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και δημιούργησε εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους της, οδηγώντας στην κατάκτηση της 1ης θέσης στον θεσμό του Great Place to Work, στην κατηγορία των κορυφαίων επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζομένους (Best Workplaces 2019). Η διάκριση είναι η 14η που κατακτά η εταιρεία τα τελευταία χρόνια για θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

