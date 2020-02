Workshop για την υιοθέτηση Cloud και Collaboration εργαλείων για αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην πραγματοποίηση ενός άκρως επιτυχημένου Cloud Adoption Training Workshop στην British American Tobacco Hellas, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά προϊόντων καπνού και προϊόντων Επόμενης Γενιάς με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, προχώρησε η Office Line A.E, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud στην Παγκόσμια αγορά και Microsoft Country Partner of the Year 2019 για τη χώρα μας, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Το workshop που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Information Digital Technology Team της British American Tobacco Hellas, έφερε την ονομασία «Share the Point of One expert to Drive knowledge to whole Teams!» αποτελώντας μια “why on cloud” πρωτοβουλία που είχε σκοπό να μεταφέρει στα στελέχη της British American Tobacco την τεχνογνωσία της Office Line στην υιοθέτηση εργαλείων Cloud και Collaboration, με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην καθημερινότητά τους. Ειδικότερα, αποτέλεσε ένα «ταξίδι εμπειρίας στο Cloud», προκειμένου να εκπαιδεύσει τα στελέχη της πολυεθνικής εταιρείας σε τεχνολογίες και εργαλεία όπως το Microsoft SharePoint, το Microsoft OneDrive και το Microsoft Teams, μέσα από απτά παραδείγματα βελτίωσης της συνεργασίας και της αποδοτικότερης εργασίας με τη χρήση Cloud τεχνολογιών της πλατφόρμας Microsoft Azure και collaboration εργαλείων Office365.

H ενσωμάτωση cloud και collaboration εργαλείων για αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη αξία κι ένα πολύ σημαντικό και απτό βήμα των επιχειρήσεων προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους. Παράλληλα, πρόκειται για πρακτική που ενισχύει το change management εντός των επιχειρήσεων μέσα από διαδικασίες χρήσης και επιτάχυνσης της υιοθέτησης τεχνολογικής καινοτομίας. Η Office Line εισηγείται τέτοιες πρωτοβουλίες και επιχειρεί να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να επισπεύσουν αυτή τη μετάβαση, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της σε τεχνολογίες και collaboration tools της Microsoft, όντας παράλληλα ο πρώτος και μοναδικός Microsoft Fast Track Ready Partner για την Ελλάδα.

H εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με 3 παράλληλα sessions προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων της ΒΑΤ Ελλάδος.