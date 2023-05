Σε σημαντικό «καταλύτη» του συνεχιζόμενου διαλόγου για την περαιτέρω αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος της Ιαπωνίας για την Ελλάδα που εκδηλώθηκε ήδη από την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τόκιο, αναδεικνύεται η JTI διοργανώνοντας εκδήλωση με θέμα τη διερεύνηση των προοπτικών για την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας (“Building a Stronger Future: Exploring the Prospects for Greek Japanese Economic Cooperation”) στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Yasunori Nakayama και του Υφυπουργού για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων, Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Japan Tobacco Inc, Takahiro Kumamoto, η Co-COO & Head of Business Support and Advisory της NTT Data, Miyuki Ide, ο εκπρόσωπος του Ομίλου Mitsubishi στην Ελλάδα, Shingo Ogawa, ο Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών (ΚΕΠΕ), καθηγητής Δρ. Παναγιώτης Λιαργκόβας και η Γενική Διευθύντρια της JTI Ελλάδας, Lili Zigoslu.

Ο Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων, Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Japan Tobacco Inc, Takahiro Kumamoto υπογράμμισε την ιδιαίτερή σημασία της εκδήλωσης σε ένα κρίσιμο momentum για το επενδυτικό ενδιαφέρον των ιαπωνικών επιχειρήσεων σε τομείς της ελληνικής Οικονομίας όπως η ναυτιλία, οι υποδομές, το εμπόριο και η τεχνολογία.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργή επενδυτική δραστηριότητα της JTI στην Ελλάδα, μια χώρα που με την αναπτυξιακή της δυναμική παρέσχε πρόσφορο έδαφος για την επιτυχή ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της παραγωγικής μονάδας της πρώην ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη σε εργοστάσιο υψηλών ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εφάμιλλο των υπολοίπων εγκαταστάσεων της εταιρείας στον κόσμο.

Εστιάζοντας στα κοινά σημεία αξιών και παραδόσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «ήρθε η ώρα να πυκνώσουνκαι οι κοινές αναπτυξιακές προσπάθειες και στις οικονομίες μας».

Τέλος απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα για τον αέρα εξωστρέφειας και για την αναβάθμιση της επενδυτικής εικόνας της ελληνικής οικονομίας δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις, περιβάλλοντος.

