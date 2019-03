Τι σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε το ποδόσφαιρο; Τον χρόνο και τη μνήμη; Την ταυτότητα και την ατομικότητα; Τους ήρωες και τους κακούς, το στυλ, τα φάουλ και τις απατεωνιές; Τη συνεργατική φύση του παιχνιδιού –ακόμη και τον ουσιαστικό σοσιαλισμό του– παρά τον εσμό της απληστίας και της διαφθοράς; Ή με ποιο τρόπο το ποδόσφαιρο αποτρέπει τη λήθη και πώς εμείς οι θεατές συμμετέχουμε στο παιχνίδι;

Ο φιλόσοφος Σάιμον Κρίτσλεϋ επιχειρεί να κατανοήσει όλα τα παραπάνω –και να καταδείξει τι ακριβώς είναι όμορφο στο όμορφο παιχνίδι.

Ο Σάιμον Κρίτσλεϋ έχει γράψει μεταξύ άλλων τα Το βιβλίο των νεκρών φιλοσόφων (εκδ. Πατάκη, 2009), Memory Theatre και On Bowie. Είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School for Social Research στη Νέα Υόρκη και είναι επιμελητής περιεχομένου στη στήλη φιλοσοφίας «The stone» στους New York Times. Κατάγεται από οικογένεια του Λίβερπουλ και παρακολουθεί την ομάδα του, με αφοσίωση, κάθε Σαββατοκύριακο, 5.289 χιλιόμετρα μακριά από το Άνφιλντ.

«Ο Σάιμον Κρίτσλεϋ σαγηνεύει και ταυτόχρονα διαφωτίζει» David Mitchell