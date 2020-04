Παγκόσμιο Event στα Θεματικά Κανάλια της Nova: One World: Together at Home

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το κίνημα GLOBAL CITIZEN και super stars από ολόκληρο τον κόσμο ενώνονται στη μάχη ενάντια στον COVID-19, σε ένα event με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας! To παγκόσμιο event θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα 19/04/2020 από τα παρακάτω θεματικά κανάλια της Nova: Insight TV @ 03:00 - LIVE

E! Entertainment @ 20:00 (Rec)

VH1 @ 20:00 (Rec)

MTV Hits @ 20:00 (Rec)

MTV @ 21:00 (Rec)

Curated by: Lady Gaga Hosted by: Jimmy Fallon • Jimmy Kimmel • Stephen Colbert Εμφανίζονται οι: Alanis Morissette • Andrea Bocelli • Billie Eilish • Billie Joe Armstrong • Burna Boy • Chris Martin • David Beckham • Eddie Vedder • Elton John • FINNEAS • Idris and Sabrina Elba • J Balvin • John Legend • Kacey Musgraves • Keith Urban • Kerry Washington • Lady Gaga • Lang Lang • Lizzo • Maluma • Paul McCartney • Priyanka Chopra Jonas • Shah Rukh Khan • Stevie Wonder