Μειωμένοι στο εξής οι λογαριασμοί των συνδρομητών της Cosmote TV

Η COSMOTE TV ενημερώνει τους συνδρομητές της, ότι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2020, θα λαμβάνουν μειωμένους λογαριασμούς, καθώς, σε συνέχεια του νόμου 4728/2020, αναστέλλεται για ένα χρόνο η επιβολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης - το οποίο βαραίνει σε ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού (προ του φόρου προστιθέμενης αξίας), τους συνδρομητές των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η αναστολή της επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης θα ισχύσει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και η 10% μείωση θα μετακυληθεί στο σύνολό της στους λογαριασμούς των συνδρομητών της COSMOTE TV (μηνιαίους ή διμηνιαίους) που θα εκδοθούν από την 1η Οκτωβρίου και μετά. Ενδεικτικά, από σήμερα, η τελική τιμή της τρέχουσας προσφοράς του πακέτου Full Pack διαμορφώνεται σε €22,75/μήνα (από €25/μήνα).

Η COSMOTE TV είναι η Νο 1 συνδρομητική τηλεόραση στην ελληνική αγορά με συνδρομές σε πάνω από 560 χιλιάδες νοικοκυριά. Λειτουργώντας αυτόνομα και ολοκληρωμένα, ως πάροχος συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης, προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικό premium περιεχόμενο, μέσα από 70 κανάλια, από τα οποία 16 κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (CINEMA, SERIES, SPORT, HISTORY) και είναι διαθέσιμη μέσω δορυφορικής και Over The Top (OTT) πρόσβασης. Με τη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να επιλέξουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει, μέσα από το live πρόγραμμα των καναλιών, αλλά και από τους on demand καταλόγους της υπηρεσίας.