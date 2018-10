Ο Hermann Riedl , Chief Business & Digital Transformation Officer της WIND δήλωσε: «Ξεκινήσαμε την WIND VISION λίγο πριν το καλοκαίρι και η αποδοχή του κόσμου μέχρι τώρα είναι εξαιρετική. Πρωτοπορούμε με μια εξαιρετικά φιλική και εύχρηστη τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου τηλεθεατή και είναι μοναδική στην ελληνική αγορά. Αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουμε στους συνδρομητές μας πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο από τα 60 και πλέον συνδρομητικά κανάλια, το Netflix και τις χιλιάδες εφαρμογές του Google Play Store καθώς και ευελιξία μέσα από μοναδικές λειτουργιές όπως τα multiscreen, catch up, Chromecast. Η πρόταση μας για τηλεοπτικό περιεχόμενο είναι δυναμική και εγγυάται μοναδική και προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης. Η διεθνής διάκριση της WIND VISION είναι πολύ τιμητική».

