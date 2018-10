Το πιστοποιητικό «Best in Test» για το δίκτυο COSMOTE κινητής, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι διαθέσιμα στο: www.p3-group.com/en/greece

«Η πιστοποίηση του δικτύου κινητής COSMOTE ως «Best in Test» από την P3 Communications για πέμπτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών mobile Internet και φωνής προς τους πελάτες μας. Χάρη στις εντατικές μας επενδύσεις και το έργο των τεχνικών μας, τα δίκτυά μας βελτιώνονται συνεχώς σε κάλυψη, χωρητικότητα και ταχύτητα, για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές COSMOTE ποιοτική και απρόσκοπτη επικοινωνία, όπου κι αν βρίσκονται. Με την τεχνολογία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους», δήλωσε σχετικά o κ. Γιώργος Τσώνης, Executive Director Network Planning & Devops Ομίλου ΟΤΕ.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων, P3 Communications απένειμε στην COSMOTE την πιστοποίηση «Best in Test», για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα για τις καλύτερες υπηρεσίες mobile Internet και φωνής στην Ελλάδα. Η νέα διάκριση ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων που πραγματοποίησε η P3 Communications σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υπεροχή της COSMOTE σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών mobile Internet και φωνής.

