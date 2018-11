Τέλος, στο δίκτυο COSMOTE, με τα νέα προγράμματα, οι συνδρομητές έχουν τον πλήρη έλεγχο των διαθέσιμων MB τους ανά πάσα στιγμή με την αποκλειστική και δωρεάν υπηρεσία COSMOTE My Internet η οποία εξασφαλίζει ότι όταν καταναλωθούν τα δωρεάν MB, διακόπτεται αυτόματα η χρήση data. Έτσι, οι καταναλωτές προστατεύονται από μη επιθυμητές χρεώσεις, ενώ μπορούν να αγοράσουν εύκολα και επιπλέον πακέτα data σε προνομιακές τιμές εφόσον το επιθυμούν.

Το δίκτυο της COSMOTE έχει αποσπάσει το βραβείο γρηγορότερου δικτύου κινητής, “Greece’s Fastest Mobile Network 2018” από την Ookla ® , τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων Mobile Internet. Πρόσφατα, επίσης, έλαβε την πιστοποίηση « Best in Test » για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής στην Ελλάδα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων, P3 Communications. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του φορέα, οι συνδρομητές κινητής COSMOTE απολαμβάνουν 80% υψηλότερες ταχύτητες από τον δεύτερο πάροχο κινητής στα αστικά κέντρα/μεγάλες πόλεις και τριπλάσιες ταχύτητες από τον δεύτερο πάροχο κινητής, στις μικρότερες πόλεις και τους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

