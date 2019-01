Στο πλαίσιο της απονομής, οι νέοι υπότροφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικό εργαστήριο προσωπικής ενδυνάμωσης. Κεντρικό θέμα του εργαστηρίου με συντονιστή τον κ. Βασίλη Βασιλειάδη, Founder at VividVibes ήταν το ξεπέρασμα των δυσκολιών και o ρόλος των προτύπων για τα παιδιά. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που συμμετείχε στο εργαστήριο, μίλησε για τις δικές του εμπειρίες και ευχήθηκε καλή πρόοδο και επιτυχία στα παιδιά.

