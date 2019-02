«Ενθαρρυντική» χαρακτηρίζει την καθοδήγηση που δόθηκε από τη διοίκηση του ΟΤΕ η Bank of America Merrill Lynch σε έκθεσή της μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του οργανισμού.

More in this category: