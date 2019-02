Με τις νέες σεζόν των δημοφιλών σειρών Happy!, Billions, The Good Fight, την επιστροφή του ιστορικού Knightfall, με την προσθήκη του Μάρκ Χάμιλ (Star Wars), αλλά και τις νέες σειρές McMafia, The Village, The Day και The Looming Tower, έρχεται ο Μάρτιος στην COSMOTE TV. Όλες οι σειρές, αμέσως μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA 4HD, θα είναι διαθέσιμες on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.