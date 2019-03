Το STEM powering Youth είναι ένα εξωσχολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης STEM (Επιστήμη – Τεχνολογία – Μηχανική - Μαθηματικά), που υλοποιείται από το Ίδρυμα Vodafone σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες: τα Eξωσχολικά τρίμηνα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια STEM , τα Εκπαιδευτικά Πακέτα Υλικών για τον εμπλουτισμό των σχολικών μαθημάτων Θετικών Επιστημών και το Μobileεκπαιδευτικό παιχνίδι “The Moondiver Xperience”, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ SciFY – Science For You και φέρνει τις βασικές αρχές της Αστρονομίας στη διάθεση των μαθητών αλλά και όλων όσων θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αυτόν τον τομέα.

Οι επισκέπτες του ειδικά σχεδιασμένου περιπτέρου του Ιδρύματος Vodafone είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην «Έξυπνη Πόλη» με αυτοματισμούς Arduinoκαι να δουν εντυπωσιακές κατασκευές που επιλύουν ένα τοπικό πρόβλημα και δημιουργήθηκαν από μαθητές του προγράμματος STEM powering Youth. Παράλληλα, οι νεαροί επισκέπτεςαναμετρήθηκαν και σε STEM Challenges! Πρώτη πρόκληση που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ήταν η κατασκευή του «ιπτάμενου αστροναύτη» που εκτόξευσαν στον αέρα, ενώ «δοκίμασαν» τις γνώσεις τους και στο mobile εκπαιδευτικό παιχνίδι Αστρονομίας, “The Moondiver Xperience”, που δημιούργησε το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Science For You – SciFY.

More in this category: