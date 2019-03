H πρώτη ημερίδα του # GrowYourBusiness - Meet the Experts θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο “The Μet”), την Τετάρτη 10 Απρίλιου και οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ημερίδες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Συνεχίζοντας τις δράσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η COSMOTE ξεκινά νέο κύκλο δωρεάν ημερίδων για τους επαγγελματίες σε διαφορετικές πόλεις, με τίτλο #GrowYourBusiness - Meet the Expert s . Η νέα δράση του #GrowYourBusiness, που αποτελεί τη μετεξέλιξη των επιτυχημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων της περιόδου 2017- 2018, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να γνωρίσουν ειδικούς από διάφορους κλάδους και να αντλήσουν έμπνευση και ιδέες για να κάνουν το επόμενο βήμα στην επιχείρησή τους.

