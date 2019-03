Οι νικητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019 Στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019, συναγωνίστηκαν 1.976 μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου σε 431 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Από τις ομάδες Δημοτικού οι ομάδες που νίκησαν: • Στην κατηγορία με θέμα «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά στην ανάπτυξη των νησιών», οι: «4 στοιχεία», «Energy Kids», «Minders Mini 3». • Στο «Ποδόσφαιρο 2x2», οι: «Sakkas Academy 1» & «Robotakia Πρωταθλητές», «SakkasRobotBoys & «Robospecialists1», «Robotakia-Barcelona» & «Robot FC». • Στην παράλληλη κατηγορία «Εποικισμός του Άρη», οι: «Robo 8o», «Βoom Kaboom Junior», «Εξωγήινο Έπος». • Και στην παράλληλη κατηγορία “STORIES OF TOMORROW” οι: «MarsAgrotica», «Vytina Robotics», «Robotakia Martians».

