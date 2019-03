Μέσα στο 2018, η OTEGLOBE προχώρησε σε μία ακόμα σημαντική εμπορική συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της Ασίας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα Ασίας-Αφρικής-Ευρώπης-1 (AAE-1), στο οποίο η OTEGLOBE είναι ιδρυτικό μέλος και landing party. To ΑΑΕ-1 με συνολικό μήκος 25.000 χλμ., είναι ένα από τα μεγαλύτερα καλωδιακά συστήματα που διασυνδέουν το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη.

