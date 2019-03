H πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο The Μet), την Τετάρτη 10 Απρίλιου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο www.growyourbusiness.gr .

Συνεπώς, αν είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην επιχείρησή σου, ο νέος κύκλος δωρεάν ημερίδων #GrowYourBusiness – Meet The Experts, έρχεται για να σε βοηθήσει.

