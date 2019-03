Αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενείται και την ερχόμενη τριετία, έως το 2022, η Premier League, το κορυφαίο και πιο δημοφιλές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Η COSMOTE TV ανανέωσε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας για τους συνδρομητές της περισσότερους από 230 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση για κάθε αγωνιστική περίοδο έως το 2022, αριθμός αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με τους 200 που προσφέρονταν μέχρι και τη φετινή σεζόν.

Μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT, αλλά και τις on demand υπηρεσίες COSMOTE TV GO και COSMOTE REPLAY TV, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαμβάνουν όλη την αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Αγγλίας. Το πρωτάθλημα της Premier League φιλοξενεί κορυφαίες και ιστορικές ομάδες, που πρωταγωνιστούν εντός και εκτός βρετανικών συνόρων, όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Τότεναμ κ.ά., σπουδαίους παίκτες (Μοχάμεντ Σαλάχ, Πολ Πογκμπά, Εντέν Αζάρ, Σέρχιο Αγουέρο, Χάρι Κέιν, Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ), κορυφαίους προπονητές (Πεπ Γκουαρντιόλα, Γιούργκεν Κλοπ κ.ά.), καθώς και Έλληνες διεθνείς (Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Χοσέ Χολέμπας, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος).

«Με χαρά ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με την Premier League για την αποκλειστική μετάδοση του Αγγλικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα, όπου έχει φανατικά κοινά. Η COSMOTE TV είναι η τηλεοπτική στέγη των δημοφιλέστερων σήμερα διοργανώσεων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, μηχανοκίνητα, κ.ά. Οι φίλαθλοί μας μπορούν να παρακολουθούν τα κανάλια COSMOTE SPORT, σε όποια συσκευή και για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και με ημερήσιο πάσο», σχολίασε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Executive Director COSMOTE TV.

«Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι, καθώς μέσα από την επέκταση της συνεργασίας μας για ακόμα μία τριετία, η COSMOTE TV, θα συνεχίσει την εκπληκτική δουλειά, ζωντανεύοντας στη μικρή οθόνη το πρωτάθλημα της Premier League για τους φαν στην Ελλάδα», δήλωσε σχετικά ο Paul Molnar, Premier League Director of Broadcasting.

Με 16 αθλητικά κανάλια, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Τα 9 κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πάνω από 8.000 ώρες live μεταδόσεων τον χρόνο, και μαζί με το COSMOTE SPORT HIGHLIGHTS HD φιλοξενούν σπουδαίες διοργανώσεις, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, χάντμπολ, μηχανοκίνητα, UFC και επιλεγμένους αγώνες πυγμαχίας.

Τα κανάλια COSMOTE SPORT, μαζί με τα κανάλια FOX Sports HD, Nautical Channel HD, Ginx E Sports και Outdoor Channel HD, είναι διαθέσιμα για θέαση μέσα από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή, live ή on demand, μέσω της υπηρεσίας COSMOTE TV GO, από οποιοδήποτε δίκτυο σταθερής ή κινητής, με το πακέτο COSMOTE TV GO Sports.