Τα COSMOTE Business IT Solutions περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις που μπορούν να παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο και ειδικά στην ξενοδοχειακή αγορά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στη νέα ψηφιακή εποχή. Ειδικότερα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών η COSMOTE παρέχει λύσεις που έρχονται να ενισχύσουν την καθημερινή εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ξενοδοχείων, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους και συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών δαπανών τους.

Στη νέα ψηφιακή εποχή εισέρχεται δυναμικά ο Όμιλος MITSIS HOTELS μέσα από τις λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, που επιτρέπουν την έξυπνη ψηφιακή διαχείριση του συνόλου της επιχειρησιακής πληροφορίας του.

