Το WHAT’S UP της COSMOTE απαντά στις διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας των νέων και εξελίσσεται σε ένα ευέλικτο ψηφιακό εργαλείο, δημιουργώντας το WHAT’S UP DIY (Do It Yourself). Οι νέοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να φτιάξει ο καθένας το δικό του πακέτο, συνδυάζοντας τα ΜΒ και τα λεπτά ομιλίας που καλύπτουν τις προσωπικές τους ανάγκες, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Φτιάχνοντας το DIY πακέτο τους, οι χρήστες ταυτόχρονα κερδίζουν 2 δώρα της επιλογής τους, όπως GB για χρήση σε social media & chat ή video & music streaming, επιπλέον MB, λεπτά ομιλίας προς WHAT’S UP και SMS προς όλους.

Το νέο πακέτο WHAT’S UP DIY μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα και γρήγορα, αποκλειστικά μέσα από το WHAT’S UP Application. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει το πακέτο που φτιάχνει, ώστε να είναι διαθέσιμο για επόμενη ενεργοποίηση. Μετά τη λήξη του πακέτου τους οι χρήστες μπορούν επίσης, να δημιουργήσουν από την αρχή το WHAT’S UP DIY πακέτο τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αναλυτικά οι πληροφορίες για το WHAT’S UP DIY στο whatsup.gr.

«Το WHAT’S UP της COSMOTE ακούει τις ανάγκες των νέων και φέρνει την επικοινωνία στα μέτρα τους. Με τη νέα μας καμπάνια, που εμπνέεται από τις προκλήσεις, τα διλήμματα και τις ευκαιρίες που συναντούν καθημερινά οι νέοι, αναδεικνύεται η δύναμη που έχουν τώρα για να διεκδικήσουν το αύριο που ονειρεύονται. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, παρουσιάζουμε και το νέο πακέτο WHAT’S UP DIY, που προσφέρει μία σειρά επιλογών για mobile data και χρόνο ομιλίας, ώστε οι νέοι να φτιάξουν το δικό τους ατομικό πακέτο και να το αλλάξουν όσες φορές επιθυμούν. Έτσι, οι χρήστες του WHAT’S UP έχουν όλα όσα χρειάζονται στο κινητό τους, σε συνδυασμό με τις αξεπέραστες ταχύτητες Internet μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ.

Οι χρήστες του WHAT’S UP απολαμβάνουν γρήγορες ταχύτητες Internet μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη[1] πάνω από 98%. Το δίκτυο της COSMOTE έχει βραβευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla[2] ως το πιο γρήγορο δίκτυο Mobile Internet στην Ελλάδα, ενώ έχει λάβει για 5η συνεχόμενη χρονιά και την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications.

Οι δυνατότητες που προσφέρει το WHAT’S UP Application

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο νέοι χρησιμοποιούν ήδη το WHAT’S UP Application, που είναι διαθέσιμο δωρεάν στο App Store και το Google Play. Μέσω της εφαρμογής για smartphones, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν πακέτα MB και λεπτών ομιλίας και να κερδίζουν δώρα. Ακόμη, μπορούν να αποκτούν απευθείας κωδικό για να επωφελούνται των διαθέσιμων προσφορών DEALS for YOU.

Όσοι κατεβάσουν την εφαρμογή για πρώτη φόρα στο κινητό ή το tablet τους, κερδίζουν αυτόματα 2GB για 7 ημέρες. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται χωρίς κωδικούς, καθώς η εφαρμογή λειτουργεί με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM του χρήστη.

[1] Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage).

[2] Η COSMOTE, διακρίθηκε ως “Greece’s Fastest Mobile Network 2018” στα “SpeedTest Awards” του ανεξάρτητου φορέα Ookla, της διεθνώς αναγνωρισμένης και εξειδικευμένης εταιρείας σε μετρήσεις και επιδόσεις Internet. Διεθνώς αναγνωρισμένη και εξειδικευμένη εταιρεία σε μετρήσεις και επιδόσεις Internet.