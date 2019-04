Η ίδια στο διάστημα του ενός έτους που μετέχει στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone, έχει «αγκαλιάσει» το World of Difference, καθώς μέσα από την προσωπική της εμπειρία, ως ένα από τα παιδιά που μεγάλωσε στα Παιδικά Χωριά SOS, μπορεί να αναγνωρίσει και να ταυτιστεί με το πρόγραμμα και τη σπουδαιότητα του έργου του. Για εκείνη η απλότητα της προσφοράς έχει ανεκτίμητη αξία για την ανθρώπινη ευτυχία. Μάλιστα, ως επιστήμονας, δίνει τη δική της εκδοχή για την ενσυναίσθηση και τη δύναμη της εθελοντικής προσφοράς, αναφέροντας ότι «τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα έχει αποδείξει ότι η ευτυχία μας προέρχεται από τους άλλους».

Το World of Difference είναι ένα από τα προγράμματα, που για 9 συναπτά έτη προσφέρει στην κοινωνία, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2018, συνέβαλε στην υποστήριξη περισσότερων από 250.000 συνανθρώπων μας και την ευαισθητοποίηση πάνω από 600.000 ατόμων σε καίρια κοινωνικά ζητήματα. Φέτος, στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η τεχνολογία, καθώς οι νικητές επιλέχθηκαν, όχι μόνο για το πάθος τους για προσφορά, αλλά και για τις τεχνολογικές τους γνώσεις. Και για τη Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, άλλωστε, η τεχνολογία είναι απαραίτητη και στον επιστημονικό κλάδο, τονίζοντας πως «η επιστήμη γενικότερα και όχι μόνο στη Μοριακή Βιολογία, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σημείο που δε θα μπορούσε να εξελίσσεται χωρίς την τεχνολογία».

Στο πλαίσιο συμμετοχής της στον Κύκλο Πρεσβευτών, η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου καλωσόρισε τους φετινούς 10 νέους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα World of Difference και δήλωσε «Θεωρώ ότι ο χρόνος που θα εργαστούν αυτοί οι 10 νέοι στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που έχουν ήδη επιλέξει θα τους τροφοδοτήσει με μοναδικά συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης. Τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν για το κοινό καλό, να κάνουν τη διαφορά στις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας και να ευαισθητοποιήσουν πολλούς άλλους με το παράδειγμά τους».

Κατά την διάρκεια του έτους, λειτούργησε συμβουλευτικά στα διάφορά προγράμματα του Ιδρύματος, ενώ συνδέθηκε ιδιαίτερα με το πρόγραμμα World of Difference, που δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό και τις εργοδοτικές τους εισφορές.

