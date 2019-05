Η πρώτη ημερίδα του κύκλου #GrowYourBusiness - Meet The Experts γνώρισε θερμή υποδοχή από το επιχειρηματικό κοινό της Θεσσαλονίκης, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 400 επαγγελματίες, από τους κλάδους του εμπορίου, των τροφίμων/ποτών, της λιανικής πώλησης και του τουρισμού. Η ημερίδα αποτελεί τη μετεξέλιξη των επιτυχημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων #GrowYourBusiness της περιόδου 2017-2018, που ταξίδεψε σε 10 ελληνικές πόλεις, εκπαιδεύοντας πάνω από 2.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η επόμενη δωρεάν ημερίδα #GrowYourBusiness - Meet Τhe Experts της COSMOTE, που προσφέρει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να γνωρίσουν experts από διάφορους κλάδους και να αντλήσουν έμπνευση και ιδέες για την επιχείρησή τους. Μετά την επιτυχημένη -πρώτη- ημερίδα της δράσης στην Θεσσαλονίκη, το «Meet The Experts» έρχεται την Παρασκευή 28 Ιουνίου στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα: Δημήτρης Μητρόπουλος).

