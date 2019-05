Οκτώ διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ στα φετινά Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Αwards, για τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει. Ο Όμιλος απέσπασε και την κορυφαία διάκριση ICT COMPANY OF THE YEAR, που απονέμεται στις υποψηφιότητες με τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία τους.