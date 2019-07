Το Vodafone Business φέρνει μία νέα γενιά καινοτόμων ΙοΤ υπηρεσιών για επιχειρήσεις, η οποία αναπτύχθηκε από την θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, την Vodafone Innovus.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τις υπηρεσίες Vodafone Smart Coffee Machines, Vodafone Smart HVAC, Vodafone Smart Paint Mixers και Vodafone Smart Slush Machines, που μπορούν να εκτοξεύσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα επιχειρήσεων από σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, χάρη στην χρήση προηγμένων τεχνολογιών.

Μετά από την επιτυχημένη διάθεση υπηρεσιών IoT για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων, μέσα από διακεκριμένες λύσεις Cooler, Fleet, Energy και Asset Management control που γνωρίζουν σημαντική αποδοχή από την αγορά, το Vodafone Business ξεκινά την εμπορική διάθεση ακόμη πιο προηγμένων υπηρεσιών IoT. Οι νέες υπηρεσίες απευθύνονται σε εξειδικευμένους κλάδους της οικονομίας σχετικούς με τον επαγγελματικό εξοπλισμό ψύξης και θέρμανσης, ανάμιξης χρωμάτων, παραγωγής γρανίτας και παραγωγής καφέ.

«Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξη, την αξιοποίηση του ταλέντου των ανθρώπων μας και με γνώμονα τις αυξανόμενες και διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας, εμπλουτίζουμε τις ΙοΤ υπηρεσίες μας. Μέσα από μία νέα γενιά λύσεων που εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες στο έπακρο και μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ανταγωνιστικότητα και μείωση του λειτουργικού κόστους, συμβάλλουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων» δήλωσε η γενική διευθύντρια του Vodafone Business, κυρία Κάτια Σταθάκη.

Με αφορμή τη διάθεση των νέων ΙοΤ υπηρεσιών, ο διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Innovus κ. Γιώργος Διαμαντόπουλος δήλωσε από την πλευρά του: «Χάρη στην μοναδική τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας σε διεθνή έργα ΙοΤ είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε οποιαδήποτε συσκευή σε “έξυπνη” και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, “ξεκλειδώνοντας” data και analytics που δεν υπήρχαν ποτέ στον παρελθόν, μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια εξοικονόμηση πόρων και βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία και να προσφέρουν τον απόλυτο έλεγχο στον παραχωρούμενο επαγγελματικό τους εξοπλισμό και τα συμβόλαια χρήσης αυτού».

Οι νέες λύσεις των υπηρεσιών Vodafone Internet of Things με μία ματιά:

VodafoneSmartCoffeeMachines

Η λύση Vodafone Smart Coffee Machines δίνει στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης επαγγελματικών μηχανών καφέ τη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων από αυτόν τον επαγγελματικό εξοπλισμό, «ξεκλειδώνοντας» με ψηφιακό τρόπο πληροφορίες που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Μέσα από την συγκεκριμένη υπηρεσία οι πελάτες της υπηρεσίας Vodafone Smart Coffee Machines, μπορούν να ελέγξουν κατά πόσον τηρούνται οι συμβάσεις παραχώρησης μηχανών καφέ στα καταστήματα, να διασφαλίσουν την τήρηση υψηλών δεικτών ποιότητας και να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αλλά και να προγραμματίσουν τις απαραίτητες επισκέψεις ανάλογα με τη χρήση της μηχανής.

Ακόμη, επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί επαγγελματικές μηχανές καφέ να ελέγχει την ποιότητα του καφέ και την κατανάλωση καφέ, νερού και ρεύματος, καθώς και την κατάσταση λειτουργίας της μηχανής, και να λαμβάνει ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης. Επίσης, μπορεί να ελέγχει τη γεωγραφική θέση της μηχανής και να την εντοπίσει σε περίπτωση κλοπής.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει διακριθεί δύο φορές μέχρι στιγμής. Το πρώτο βραβείο που απέσπασε ήταν Gold βραβείο στα Business IT Excellence Awards 2019 και το δεύτερο βραβείο ήταν το “Best Business IoT Service for the Coffee Industry” στα βραβεία “Coffee Business Awards 2019”. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/smart-coffee-machines/

Vodafone Smart HVAC

Η υπηρεσία Smart HVAC αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση που προσφέρει στους συντηρητές και στους κατασκευαστές μονάδων ψύξης και θέρμανσης τη δυνατότητα να διαχειρίζονται από απόσταση και να λαμβάνουν σημαντικές ειδοποιήσεις για τις μονάδες των οποίων έχουν αναλάβει τη συντήρηση. Με τη λύση της Vodafone ο συντηρητής μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, μειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος του, καθώς διατηρεί την πλήρη εικόνα της κατάστασης λειτουργίας των μονάδων ψύξης και θέρμανσης και λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την θέση, τη θερμοκρασία, την παροχή ρεύματος και την υγρασία, πετυχαίνοντας την μέγιστη αποδοτικότητα των μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/smart-hvac/

Vodafone Smart Paint Mixers

Η υπηρεσία Smart Paint Mixers αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης από απόσταση και συντήρησης των μηχανών ανάμιξης χρωμάτων. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις συγκεκριμένες μηχανές μπορούν, σε πραγματικό χρόνο, να λαμβάνουν πληροφορίες για τον αριθμό χρήσεων της κάθε μηχανής και έτσι να γνωρίζουν αμέσως τις περιπτώσεις σφάλματος ή κλοπής, καθώς και να φροντίζουν για την τήρηση συμβολαίων παραγγελίας χρωμάτων από τα καταστήματα. Επίσης, λαμβάνουν πληροφορίες για την ορθή λειτουργία, τη θερμοκρασία και τη θέση της κάθε μηχανής. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/smart-paint-mixers/

Vodafone Smart Slush Machines

Η υπηρεσία Smart Slush Machines προσφέρει τη δυνατότητα σε συντηρητές μηχανών παραγωγής γρανίτας να ελέγχουν όλες τις βασικές λειτουργίες των μηχανών. Μέσω της ενημέρωσης της θέσης της μηχανής και της παρακολούθησης της χρήσης της, μπορούν να φροντίζουν για την τήρηση συμβολαίων παραγγελίας γρανίτας από τα καταστήματα, καθώς και να γνωρίζουν τις περιπτώσεις σφάλματος ή κλοπής. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προγραμματίσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις παραγγελίες τους και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, μέσω της αποφυγής των άσκοπων επισκέψεων συντήρησης. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.vodafone.gr/business/products-solutions/iot/smart-slush-machines/