Το Ίδρυμα Vodafone, για 9η συνεχή χρονιά, έδωσε την ευκαιρία σε 10 ευαισθητοποιημένους νέους να συμμετάσχουνστο πρόγραμμα World of Difference, να εργαστούν με ζήλο στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό (MKO) της επιλογής τους και να συμβάλουν με τη δουλειά τους για έναν καλύτερο κόσμο, μέσα από τη δύναμη της τεχνολογίας.

Έτσι, κατάφεραν να ενισχύσουν το έργο των ΜΚΟ, με περισσότερους από 22.000 συνολικά επωφελούμενους, και να ευαισθητοποιήσουν χιλιάδες συνανθρώπους μας, σε καίρια κοινωνικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, οι νέοι που επελέγησαν φέτος, εργάστηκαν στις ΜΚΟ που επέλεξαν πάνω σε κοινωφελή έργα που είχαν ως στόχο την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την προστασία και βιωσιμότητα του πλανήτη, την εξάλειψη στερεοτύπων και αποκλεισμών, την εξοικείωση με την αναπηρία, την αντιμετώπιση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού, τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, μέσα από τη δημιουργία και την αξιοποίηση εφαρμογών, online ψηφιακών εργαλείων, μέσω κοινωνικής δικτύωσης και εργαλείων προσομοίωσης.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Στο Ίδρυμα Vodafone ακολουθούμε τη φιλοσοφία “Connecting for Good”. Για τον λόγο αυτόν, και φέτος υλοποιήσαμε το World of Difference, ένα πρόγραμμα που εκφράζει κατεξοχήν τη φιλοσοφία μας αυτή. Είμαστε χαρούμενοι που η εμπιστοσύνη μας τόσο στους νέους όσο και στη δύναμη της τεχνολογίας αποδίδει καρπούς, καθώς κάθε χρόνο τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως το World of Difference είναι κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα κοινωνικής απασχόλησης. Είναι μια κοιτίδα προσφοράς, που συνδέει ανθρώπους με όρεξη και γνώσεις με ΜΚΟ που έχουν ανάγκη με στόχο την κάλυψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών».

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δεκάδας World of Difference2019, που με “όχημα” την τεχνολογία εργάστηκε για το κοινό καλό:

Η Αγγελίνα Μήλα από τη θέση της Business DevelopmentCoordinator στη Social Hackers Academy ασχολήθηκε με τη διδασκαλία προγραμμάτων σπουδών γύρω από τον προγραμματισμό σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη μελλοντική απασχόλησή τους στον τομέα της τεχνολογίας. Στο εξάμηνο της εργασίας της, 300 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ενώ 20 εταιρείες συμφώνησαν να προσλάβουν απόφοιτους των προγραμμάτων του οργανισμού.

Η Αριστέα Μπισμπίκη, εργάστηκε ως Υπεύθυνη Διεξαγωγής των Workshops στο βιωματικό εργαστήρι εξοικείωσης με την αναπηρία Labyrinth of Senses της KINITRO, για τηνκαταπολέμηση του αποκλεισμού και των στερεοτύπων. Μέσα από το έργο της κατάφερε να ευαισθητοποιήσει 2.500 συνανθρώπους μας γύρω από τις κινητικές αναπηρίες.

Η Δανάη Μπερσή ανέλαβε τη θέση Υπεύθυνης Ψηφιακών Δράσεων και Προώθησης στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου Ευταξία. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας υλοποίησε το πρόγραμμα «Εικονικό Μουσείο και Προσβασιμότητα», ένα πρόγραμμα που με τη χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας-VR, μετέφερε περισσότερα από 100 παιδιά και ενήλικες, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, αποκλεισμένες από αντίστοιχες εκπαιδευτικές δράσεις, στον τρισδιάστατο κόσμο του Μουσείου.

Ο Δημήτρης Πανέλης ανέπτυξε το δίκτυο ανεύρεσης πόρων του οργανισμού «Σε Αναμονή», ενώ παράλληλα αξιοποίησε την τεχνολογία, δημιουργώντας την εφαρμογή «Σε Αναμονή Go»για την ψηφιακή χαρτογράφηση επιχειρήσεων, που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες «σε αναμονή», ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν την πλησιέστερη επιχείρηση από την οποία μπορούν να πάρουν ή να προσφέρουν κάποιο αγαθό. Μέσω της εφαρμογής καταγράφηκαν συνολικά 205 διαφορετικά είδη,αξίας περίπου 8.300 ευρώ, τα οποία ωφέλησαν περισσότερους από 600 συνανθρώπους μας.

Μέσω του οργανισμού Jane Goodall’s Roots & ShootsGreece, η Ειρήνη Παγίδα απασχολήθηκε, σχεδιάζοντας το online εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φορέα για την ανάπτυξη του δικτύου του. Στο e-learning πρόγραμμα συμμετείχαν 50 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι τέλος τους έτους αναμένεται να επωφελήσουν έμμεσα 1.000 συνανθρώπους μας, μυώντας τους στις δράσεις Roots & Shoots για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων, την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η Ευδοκία Πεχλιβανίδη απασχολήθηκε στον οργανισμό Dogs’ Voice, ως Project Manager, υποστηρίζοντας την ψηφιοποίησητου μητρώου αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων σε 7 Δήμους της Αττικής. Στο δίκτυο μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2.100 ζώα, έχουν στειρωθεί 50 αδέσποτα, ενώ στη διάρκεια του εξαμήνου υλοποιήθηκε digital καμπάνια,μέσω της οποίας συγκεντρώθηκε το ποσό των 920 ευρώ για την αποπαρασίτωση 80 σκύλων. Τέλος, στη διάρκεια του εξαμήνου που απασχολήθηκε, υποστήριξε και την παρουσίαση της πλατφόρμας σε 660 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Ιορδάνης Καλαντίδης εργάστηκε στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Επανεκκίνησις, συντονίζοντας το έργο επαναχρησιμοποίησης παλαιών -προς ανακύκλωση- υπολογιστών με το λειτουργικό σύστημα Chromium OS, στοχεύοντας στην εξάλειψη του τεχνολογικού αναλφαβητισμού στα σχολεία και φορείς. Το εξάμηνο απασχόλησής του πραγματοποιήθηκαν 93 δωρεές ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες εκτιμάται ότι επωφελούν περισσότερους από 2.000 μαθητές. Παράλληλα, συντόνισε και την ενημέρωση 50 εταιρειών της Αθήνας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης του οργανισμού.

Η Civil Act προσέφερε εργασία στη Νικόλ Κακαντούση, η οποία απασχολήθηκε ως Communications & DigitalΜarketing Μanager για τη διαμόρφωση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ψηφιακής εφαρμογής του οργανισμού. Μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, η Νικόλ δημιούργησε ένα δίκτυο, το οποίο απευθύνεται στους 750 καταγεγραμμένους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της χώρας, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

Ο Νίκος Δούμπας εργάστηκε στην Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, ως Υπεύθυνος του Προγράμματος Επιστήμης των Πολιτών «Σε ξενίζει…. Μοιράσου το μαζί μας», με στόχο την έρευνα αλλά και την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων.Μέσα από το πρόγραμμα, και σε διάστημα 6 μηνών, πραγματοποιήθηκαν 175 καταγραφές ξενικών ειδών, με αύξηση των ενεργών μελών της ομάδας που σήμερα αριθμεί 8.600 μέλη, κατά 2.600 μέλη. Τέλος, ο Νίκος δημιούργησε τον πρώτο οδηγό σωστής φωτογράφισης ειδών για πολίτες επιστήμονες στην Ελλάδα, ένα ενημερωτικό υλικό το οποίο βοηθά την επιστημονική ομάδα αναγνώρισης ξενικών ειδών να διακρίνει είδη, τα οποία μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης ειδικού λογισμικού μέτρησης μεγεθών μέσα από φωτογραφίες.

Ο Παρασκευάς Σελίμ απασχολήθηκε στο Κέντρο Νεότητας Ρομά Δενδροποτάμου - Φάρος του Κόσμου ως Εκπαιδευτής / Διαχειριστής του Προγράμματος Ενάντια στη Σχολική Διαρροή. Μέσω των ομιλιών και σεμιναρίων που πραγματοποίησε, περισσότεροι από 4.500 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς από περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Βέροια, η Αλεξάνδρεια, η Δράμα, η Φλώρινα, η Καστοριά, η Κατερίνη, ο Βόλος, οι Σέρρες, η Χαλκιδική και η Κρήτη,ενημερώθηκαν για την αξία της εκπαίδευσης στη ζωή των νέων και τον ρόλο της τεχνολογίας σε αυτή, ενώ μαθητές των σεμιναρίων έλαβαν μέρος σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς γύρω από την εκπαιδευτική ρομποτική.