Vodafone:«Breaking the Glass Ceiling»- Η θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις

Σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, η Vodafone αναδεικνύει την πραγματική διάσταση των έμφυλων διακρίσεων στο χώρο εργασίας