Προσφορά για καλό σκοπό με το Give Your +1 του CU Around

Το CU Around δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους CU συνδρομητές συμμετέχοντας στη φιλανθρωπική δράση Give Your +1 να προσφέρουν στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Με το Give Your +1 πλέον όλοι μπορούν όχι μόνο να επωφεληθούν από προσφορές του CU Around, αλλά και να προσφέρουν την επιπρόσθετή παροχή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ.