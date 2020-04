Με περισσότερες από 10.000 ώρες δωρεάν περιεχομένου για τους συνδρομητές του Vodafone TV, η παραμονή στο σπίτι προσφέρει ευκαιρίες ψυχαγωγίας, διασκέδασης και δημιουργικότητας.

Με 30 ταινίες Disney που λάτρεψαν μικροί και μεγάλοι, ΔΩΡΟ για όλους τους συνδρομητές, σειρές για ανεκπλήρωτους έρωτες, εμμονές και ιστορικές προσωπικότητες, συναρπαστικά ντοκιμαντέρ τα οποία αναμένεται να συνταράξουν τον πλανήτη με τη σφραγίδα των σημαντικότερων οργανισμών, καθώς επίσης και μια ανεξάντλητη λίστα από δημοφιλείς κινηματογραφικές επιτυχίες που σάρωσαν τα βραβεία παγκοσμίως, ο Απρίλιος στο Vodafone TV είναι γεμάτος εκπλήξεις.

Συναρπαστικές πρεμιέρες και νέοι κύκλοι αγαπημένων σειρών

Τον Απρίλιο έρχονται αποκλειστικά στο Vodafone TV μεγάλες παραγωγές που θα προκαλέσουν αίσθηση. Ήδη από τον Μάρτιο, συνεχίζεται η πολυσυζητημένη μίνι σειρά της HBO The Plot Against America με τους John Turturro και Winona Ryder, η οποία ξαναγράφει την πολύπαθη Ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως την φαντάστηκε ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Phillip Roth από τη σκοπιά της Αμερικής, όμως οι πρεμιέρες δεν σταματούν εκεί.

Από τις 13 Απριλίου και κάθε Δευτέρα, το Vodafone TV θα φιλοξενεί σε αποκλειστικότητα και από ένα καινούριο επεισόδιο του RUN, της νέας σειράς που δημιούργησε η ομάδα του Fleabag για λογαριασμό της HBO, καθώς επίσης και τα νέα επεισόδια του 3ου κύκλου του Killing Eve, αλλά και του 4ου κύκλου του Insecure, με τους προηγούμενους κύκλους να είναι διαθέσιμοι για όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV.

Το RUN, με τους Merritt Weaver, Domnhall Gleeson, και την Phoebe Waller Bridge σε ρόλο έκπληξη ακολουθεί δυο πρώην εραστές, τη Ruby και τον Billy, οι οποίοι ξανασυναντιούνται για να υλοποιήσουν μια υπόσχεση που είχαν δώσει 17 χρόνια πριν: Να παρατήσουν τα πάντα και να «τρέξουν» μαζί για να γυρίσουν την Αμερική, αφήνοντας πίσω τις ζωές και τις υποχρεώσεις τους!

Επίσης, με τη σφραγίδα της αγαπημένης δημιουργού των μεγαλύτερων στούντιο και συσσεναριογράφου του επόμενου James Bond, Phoebe Waller Bridge, επιστρέφει με νέο κύκλο μια από τις πιο αγαπημένες μας και πολυβραβευμένες σειρές των τελευταίων χρόνων, το πολυσυζητημένο Killing Eve.

Βασισμένη σε μυθιστόρημα του Luke Jennings, η απρόβλεπτη κατασκοπική σειρά δράσης παρακολουθεί δυο εκπληκτικές γυναίκες σε ένα επικό παιχνίδι γάτας - ποντικού. Οι δυο βασικές ηρωίδες είναι η Eve, την οποία υποδύεται η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο Sandra Oh, μια πανέξυπνη εργαζόμενη της MI5 που πλήττει στη δουλειά της και ονειρεύεται να εμπλακεί σε πραγματικές υποθέσεις κατασκοπείας και η Villanele την οποία υποδύεται η βραβευμένη με Primetime Emmy για τον ρόλο, Jodie Comer, μια μανιώδης, αλλά απίστευτα ταλαντούχα πληρωμένη δολοφόνος η οποία προσκολλάται στις ανέσεις που τις παρέχει η καλοπληρωμένη της δουλειά.

Και για όσους επιλέγουν να μεταφερθούν στην Καλιφόρνια μέσα από τις αποκλειστικές σειρές της HBO, το Insecure επιστρέφει με 4ο κύκλο ακολουθώντας τις αγαπημένες κολλητές Issa και Molly σε μια απολαυστικότατη ακολουθία από πιρουέτες και αναποδιές που τις μπλέκουν στις πιο τρελές ιστορίες αγάπης, σχέσεων, φιλίας, δουλειάς και προβλημάτων της καθημερινότητας που μας απασχολούν -ούτε λίγο ούτε πολύ- όλους.

Μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες για όλα τα γούστα

Οι κινηματογραφικές προτάσεις στο Vodafone TV για όλους τους συνδρομητές που λατρεύουν το σινεμά δεν σταματούν ποτέ: Για όλο τον Απρίλιο #συνεχίζουμε_μαζί από το σπίτι, επιλέγοντας για τους συνδρομητές μας περισσότερες από 90 δωρεάν ταινίες για όλη την οικογένεια, στην ειδική κατηγορία ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.

Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά πως τόσο οι μικροί, όσο και οι μεγάλοι μας φίλοι δεν χορταίνουν να απολαμβάνουν αγαπημένες ταινίες Disney έχουμε εξασφαλίσει σε συνεργασία με την Disney 30 αγαπημένες ταινίες, από την Frozen και τα Cars μέχρι το Inside Out και τα Toy Story κι από τους Πειρατές της Καραϊβικής μέχρι την Πεντάμορφη και το Τέρας, ΔΩΡΟ για όλο τον Απρίλιο.

Επίσης, από τις 26 Απριλίου οι συνδρομητές του Vodafone TV πέρα από τις δημοφιλείς και πολυαγαπημένες ταινίες της HBO οι οποίες ανανεώνονται κάθε βδομάδα στην ειδική On Demand κατηγορία Home of HBO, θα έχουν την δυνατότητα να δουν εντελώς δωρεάν και αποκλειστικά την πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του Hugh Jackman για την HBO, το Bad Education. Το κωμικοτραγικό, απρόβλεπτο Bad Education παρακολουθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο υπεξαίρεσης, το οποίο όμως δεν πραγματοποιείται ούτε σε κάποια τεράστια, σκοτεινή επιχείρηση, ούτε στα κλασικά στέκια της μαφίας, αλλά… σε ένα σχολείο!

Και όπως κάθε μήνα, όλες οι μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, τα πιο σημαντικά blockbusters, οι μεγαλύτερες υπερπαραγωγές, αλλά και οι ταινίες που σάρωσαν τα βραβεία στις παγκόσμιες κινηματογραφικές διοργανώσεις γίνονται άμεσα διαθέσιμες στο Vodafone TV, αμέσως μετά την έξοδο τους στα σινεμά: Από το επικό 1917 (03/04), μέχρι την τελευταία ταινία του Star Wars Saga (15/04), της Αυτοκρατορίας των blockbusters, κι από το πολυσυζητημένο, Οσκαρικό Jojo Rabbit (14/04) μέχρι το υποψήφιο για Όσκαρ Richard Jewell (27/04) και το συναρπαστικό Αρπακτικά Πτηνά και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν, με τη μοναδική Margot Robbie να μπαίνει στο στόχαστρο όλων των εγκληματιών της Gotham City, οι On Demand κινηματογραφικές επιλογές δεν τελειώνουν ποτέ στο Vodafone TV και οι συνδρομητές μας μπορούν να τις απολαύσουν όποια στιγμή θέλουν.

Απίστευτες ιστορίες και αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ

Επίσης, τον Απρίλιο η κατηγορία Home of HBO εμπλουτίζεται και με περισσότερα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ, αποκλειστικά στο Vodafone TV. Το Kill Chain: The Cyber War on America’s Elections (10 Απριλίου), λίγους μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, βουτάει βαθιά στις τεχνολογικές αδυναμίες της διοργάνωσης και αναδεικνύει ένα σημαντικότατο θέμα διασφάλισης της δίκαιης διεξαγωγής, τη στιγμή που οι νομοθέτες δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί τη σημασία του.

Το After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News (3 Απριλίου) εξερευνά τη μάστιγα των fake news και τον αντίκτυπο της παραπληροφόρησης, των θεωριών συνομωσίας και των ψευδών ειδήσεων στους πολίτες κατά την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, το Ali & Cavett: The Tale of the Tapes (10 Απριλίου) παρέχει μια νέα οπτική στην ψυχοσύνθεση του πυγμάχου σούπερ σταρ Muhammad Ali και φωτίζει την πολυτάραχη ζωή του, αλλά και το κληροδότημά του στο ρινγκ, στον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία.

Πληροφορίες αναλυτικά για το περιεχόμενο, την εμπειρία και τις προσφορές του Vodafone TV θα βρείτε στο vodafone.gr/tv