Με το CU Around όλοι οι συνδρομητές CU είχαν τη δυνατότητα για ακόμη μία φορά να προσφέρουν έμπρακτα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μέσα από τη φιλανθρωπική δράση Give For Good.

Σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, το CU με την βοήθεια των συνδρομητών του προσέφεραν βοήθεια στο «1stop4homeless», το Κέντρο Ημέρας της ΜΕΤΑδρασης για ασυνόδευτους ανηλίκους σε αστεγία.

Σύμφωνα με τη Vodafone, η δράση του CU, Give For Good, συγκέντρωσε 2.000 συμμετοχές συνδρομητών, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας στο My CU app & στο vodafonecu.gr. Για την κάθε συμμετοχή, το CU Around προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης.

Συνολικά, προσφέρονται 1.000 συσκευασίες νερού, 1.500 μάσκες μιας χρήσης, 200 ατομικά αντισηπτικά και 500 τεμάχια τροφίμων. Οι συνδρομητές του CU και το CU Around σε συνεργασία με τις εταιρίες Mon Kulur και Davinci, ενώθηκαν για να προσφέρουν σε ανθρώπους που το χρειάζονται!

Το CU Around συνεχίζει το φιλανθρωπικό έργο που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όπου στήριξε 150 αστέγους και συνανθρώπους μας σε ανάγκη για 30 ημέρες, προσφέροντάς τους 4.500 γεύματα και 9.000 φιάλες νερό.

Σκοπός της δράσης, είναι να δοθεί βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ που από το 2012 λειτουργεί ως αποτελεσματικός συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φιλανθρωπική δράση Give For Good από το Vodafone CU, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα https://www.vodafonecu.gr/cu-around/give_for_good/