Τα Mobile Excellence Awards 2022, τα βραβεία-θεσμός του mobile business επιστρέφουν για έβδομη συνεχή χρονιά.

Διοργανώνονται από την Boussias Communications, με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν “ELTRUN” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την τιμητική υποστήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Στη χρονιά που η πανδημία κατέστησε την επικοινωνία, τις συναλλαγές, την εργασία και την ψυχαγωγία πιο mobile από ποτέ, και ενώ η έλευση του 5G δημιουργεί απεριόριστες νέες δυνατότητες συνδεσιμότητας, τα Mobile Excellence Awards 2022 θα επιβραβεύσουν τις πιο καινοτόμες εφαρμογές, υπηρεσίες και εταιρείες του mobile business.

Οι βασικές ενότητες βράβευσης αφορούν ι) mobile εφαρμογές και συστήματα που αξιοποιούν οι επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, ιι) mobile επιχειρηματικές λύσεις που συμβάλουν στο digital transformation των οργανισμών που τις υιοθετούν, ιιι) καινοτόμα έργα από τους προμηθευτές mobile συστημάτων και iv) καινοτόμες πρακτικές των εταιρειών του κλάδου κινητών επικοινωνιών και πρωτοβουλίες που συνδέονται με τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G). Φέτος, έχει επίσης, προστεθεί η νέα επίκαιρη κατηγορία «Mobile εφαρμογές και υπηρεσίες για την πανδημία COVID-19».

Με βάση τα βραβεία που θα δοθούν θα αναδειχθούν και οι νικητές των τεσσάρων κορυφαίων διακρίσεων της χρονιάς τα οποία είναι: Mobile Brand of the Year, Mobile Agency of the Year, Mobile Technology Company of the Year και Mobile Network of the Year.

H επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων, αποτελείται από 24 διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και experts. Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Εργαστηρίου ELTRUN του ΟΠΑ Γιώργος Δουκίδης και συμμετέχουν ως μέλη, κατά αλφαβητική σειρά, οι: Σπύρος Δενάζης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιστ, Συντονιστής του Κέντρου Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνίας 5G, Αγγελική Ελευθερίου, Corporate Affairs & PR Senior Manager, Wind, Γεωργία Ζαχαράκη, Digital Strategy & Innovation Director, Tempo OMD, Στέλιος Ηλιάκης, Γενικός Διευθυντής, Sleed, Χάιδω Ηλιοπούλου, Head of Brand, Marketing Communications, Media and Insights, Vodafone, Δημήτρης Καλαβάσης, CEO, Roadcube, Παύλος Καλενδέρογλου, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, CEO & Co-founder, Threenitas, Σπύρος Λούρος, Digital Transformation & New Business Development Director, COSMOTE, Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΚΕΕ, Δ/νων Σύμβουλος Regate, Άρης Μάρκου, B2B Sales Head, Samsung, Ίων Μπαντέκας, CEO, M-STAT, Πάνος Μπάσιος, Digital, Data & Analytics Director, MSD Greece, Αλέξης Μπίρμπας, Καθηγητής, Δ/ντης Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Συντονιστής της Κοινοπραξίας για το Κέντρο Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνίας 5G, Μαρία Μπούρα, Director, Marketing, Communications, Government & Industry Relations, Ericsson, Ανδρέας Μωραΐτης, Lead Account Manager, Nokia, Μαρία Πάτση, CEO, WARPLY, Δημήτρης Πλέσσας, Assistant General Manager Cards & Digital Business, Εθνική Τράπεζα, Φίλιππος Προύντζος, Director, Retail & Marketing, Τράπεζα Πειραιώς, Μαριάννα Σταθοπούλου, Head of Digital Media, Socialab, Γιώργος Στεφανόπουλος, Γεν. Διευθυντής, Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Chairman WITSA, Board Member Digital Europe, Ηλιάνα Τζανάκη, Director of Growth & Strategy, Atcom, Ιωάννης Τόμκος, Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η περίοδος υποβολής των υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει έως τις 17/9/2021. Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους νικητές σε ειδική εκδήλωση, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στο www.m-awards.gr.