Δωρεάν δεδομένα για το κινητό και λεπτά ομιλίας προς όλους, προσφορές σε μεγάλα brands από το COSMOTE DEALS for YOU και δωρεάν παραγγελίες καφέ μέσω του BOX, φέρνει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της φέτος τον Σεπτέμβριο, διευκολύνοντας έτσι την επαφή με τα αγαπημένα πρόσωπα και τους συνεργάτες τους, καθώς και την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Ειδικότερα, σε όλους τους συνδρομητές -οικιακούς και εταιρικούς- κινητής συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής -COSMOKAPTA και FROG- η COSMOTE προσφέρει δωρεάν απεριόριστα data, για επτά ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, μέσω του My COSMOTE App (App Store & Google Play).

Αντίστοιχα, οι συνδρομητές WHAT’S UP έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν 30GB ή 1500 Λεπτά προς όλους, για 7 ημέρες, για να επιλέξουν αυτό που χρειάζονται. Η ενεργοποίηση της προσφοράς πραγματοποιείται, έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, μέσα από το WHAT’S UP Αpp (Google Play, App Store, App Gallery).

Επιπλέον, η COSMOTE και το WHAT’S UP κερνάνε καφέ σε όλους τους συνδρομητές τους, μέσω του ΒΟΧ food delivery app. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι συνδρομητές μπορούν να παραγγείλουν δωρεάν μέχρι και πέντε καφέδες, καταχωρώντας κατά την παραγγελία τους τον κωδικό “COFFEE” στο ΒΟΧ app. Οι συνδρομητές μπορούν, επίσης, να απολαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές από το COSMOTE DEALS for YOU, όπως 15% έκπτωση για αγορές στα καταστήματα Intersport, 10% έκπτωση για αγορές επίπλων από τα IKEA και έκπτωση 8% στην τελική τιμή ραφιού σε επιλεγμένα προϊόντα, κάθε μήνα, στα super markets «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές: εδώ.