WIND: Μία δεύτερη ευκαιρία στην συσκευή δίνει πολλές στο περιβάλλον

Η WIND ενθαρρύνει την κυκλική οικονομία μέσα από τη συνεργασία με την TCCM και την δράση «GIVE ME A SECOND CHANCE» που δίνει δώρο με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE μια ανακυκλωμένη/ανακατασκευασμένη συσκευή iPhone 8 64GB.