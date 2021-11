WIND: Δημιουργία εταιρείας για επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών οπτικών ινών

Η WIND Ελλάς, ανακοινώνει την ίδρυση της Hellenic Open Fiber, μίας εταιρείας που στόχο θα έχει την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) ή την επιχείρηση (Fiber to the Office).