Economist: Η τεχνητή νοημοσύνη στο μικροσκόπιο της συζήτησης Μπρουμίδη-Fukuyama

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone, Χάρης Μπρουμίδης, συμμετείχε σε έναν διαφωτιστικό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνιών και οικονομιών με τον παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκό Francis Fukuyama, Senior Fellow, Centre on Democracy, Development and the Rule of Law στο Stanford University.