Επιπλέον, ο SEAT Vice-president Sales and Marketing, Wayne Griffiths υπογράμμισε ότι «το 2018 ήταν ένα ιστορικό έτος για τη SEAT . Είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στην Ευρώπη, επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία μας χάρη στη διψήφια αύξηση σε μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Στην Ισπανία, η SEAT αύξησε επίσης τις πωλήσεις κατά περισσότερο από 10% και είμαστε ξανά ο ισχυρός ηγέτης στο σύνολο της αγοράς. Επιπλέον, αναπτυχθήκαμε και στο εξωτερικό σε σημαντικές αγορές όπως η Αλγερία κ.α. Πέρυσι, ένα από τα τρία αυτοκίνητα που πούλησε η SEAT ήταν ένα SUV , το οποίο μας επέτρεψε να αυξήσουμε την κερδοφορία της μάρκας καθώς και του δικτύου αντιπροσώπων. Το 2018 είδε επίσης την επιτυχημένη έναρξη της μάρκας CUPRA , που οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων κατά 40%. Συνοψίζοντας, διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη γκάμα προϊόντων στην πλειοψηφία των κατηγοριών, και το 2019 το νέο Tarraco θα μας δώσει νέα ώθηση για τα συνεχίσουμε την ανάπτυξη».

