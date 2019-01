O κ. Κραββαρίτης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το University of Sunderland, UK, καθώς και Pg. Diploma στο Digital Marketing από το Digital Marketing Institute, Ireland.

Διαθέτει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε υψηλές διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη (Head of CRM Central & South Eastern Europe, BMW) και Μ. Ανατολή (Head of Marketing, Daimler Middle East & Levant). Τελευταία εργάστηκε στο Volkswagen Group Saudi Arabia κατέχοντας τη θέση του Marketing Director της Audi.

