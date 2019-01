To όχημα είναι ικανό να κινηθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, σεισμούς, τυφώνες, πλημμύρες κ.α., καθώς και σε εδάφη που άλλα οχήματα δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν.

View the embedded image gallery online at:

More in this category: