- Τα επαγγελματικής χρήσης οχήματα θα έχουν εγκατεστημένη μια "Εποχούμενη Συσκευή" (On Board Unit - OBU), που θα επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή της θέσης και της πορείας τους με τη βοήθεια δορυφόρων (τεχνολογία GNSS).

More in this category: